Власти РФ сделают все лекарства более доступными для россиян

Россиянам станет доступен дистанционный заказ и доставка рецептурных препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти сделают рецептурные лекарства более доступными для россиян. На заседании правительства РФ 28 июля премьер-министр Михаил Мишустин одобрил эксперимент по дистанционной торговле фармпрепаратами. Эксперты объяснили URA.RU, что вводимый властями сервис «Электронный рецепт» не только упростит покупку лекарств, но и усложнит жизнь мошенникам.

Во вступительном слове Мишустин отметил, что эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами стартует в марте 2023 года в Москве, Белгородской и Московской областях. Лекарства будут отпускаться по рецепту, в том числе электронному. Список препаратов утвердят отдельно, добавил глава правительства РФ.

Главное обеспечить безопасность при дистанционной торговле лекарствами, уточнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Для многих граждан дистанционный формат покупки гораздо удобнее. А для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, которым не всегда просто выходить из дома, он позволит сделать лечение более доступным. Главное — обеспечить строгое соблюдение всех требований безопасности при такой реализации лекарств. Речь идет о здоровье людей», — подчеркнул Мишустин.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, ранее обеспечена доступность лекарств россиянам на фельдшерско-акушерских пунктах. Они получили лицензии на фармдеятельность. «Предлагается дополнить закон „Об обращении лекарственных средств“ законопроектом о дистанционной продаже препаратов», — уточнил министр.

Упрощение продажи рецептурных препаратов сделает их более доступными для людей и усложнит жизнь мошенникам, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В заключении совещания Мишустин акцентировал внимание на том, что достаточно много времени на подготовку эксперимента потратила вице-премьер Татьяна Голикова. «Татьяна Алексеевна [Голикова], я знаю, посвятила достаточно много времени согласительным совещаниям. Президент дал нам соответствующее поручение. С Главным правовым управлением также отработано все», — сказал премьер.

Упрощение продажи рецептурных препаратов облегчит жизнь маломобильным пациентам и усложнит мошенникам в сфере фармацевтики, считает доктор фармацевтических наук, доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Евгений Абизов. «Тема серьезная. Очень много фальсификаций рецептов на бумажном носителе. Электронные рецепты имеют определенный уровень защиты, начиная с того, что его выписывают конкретному человеку. Это усложнит жизнь мошенникам, которые закупали редкие препараты. Но они со временем могут приспособится и перейти в сферу хайтека.

Электронные торговые площадки современны и отвечают запросам жителей, большинство из которых отвыкло ходить по магазинам. Некоторым сложно дойти до аптеки в силу плохого самочувствия или маломобильности», — пояснил собеседник.

Власти не просто так планируют утверждать списки препаратов для удаленной продажи, так как не все рецептурные лекарства можно продавать дистанционно, отмечает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. «Удаленный заказ лекарств — это плюс для людей. Но некоторые виды препаратов нельзя продавать дистанционно. Например, антибиотики, так как много контрафакта, и их бесконтрольное использование вызывает резистентность», — резюмировал эксперт.

Правительство продумало, как обезопасить дистанционную торговлю лекарствами — покупать препараты можно будет только по рецепту, который можно проверить, уточняет эксперт фармрынка Ирина Булыгина. «Вопрос об удаленной продаже лекарств поднимался несколько раз за последние 10 лет. Большим маркетплейсам выгодно торговать рецептурными препаратами, так как они дороже. Но все равно существует вероятность отпуска лекарств без рецепта. Необходимо четко приписать список рецептурных препаратов, которые можно продавать дистанционно. Жесткий регламент нужен в отношении, например, снотворных и психотропных средств», — подытожила эксперт.