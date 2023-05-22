Путин укрепляет статус власти в Донбассе

В новых регионах появится то, что сделает их полностью российскими

22 мая 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин последовательно закрывает пробелы в процессе интеграции новых регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин укрепляет российскую власть в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Для этого в регионах будет выстроена судебная система. Так политологи объяснили URA.RU итоги встречи главы государства с председателем Верховного Суда РФ Вячеславом Лебедевым 22 мая. Выстраивание судебной ветви власти позволит жителям регионов защищать свои права и свободы, а также обеспечит функционирование всех органов госуправления. Встречу с Лебедевым президент начал с вопроса о гуманизации российского законодательства. Эта тема обсуждается не впервые — соответствующее поручение Путин дал в декабре 2022 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. С тех пор она, по словам президента «постоянно в повестке дня». Президент РФ Владимир Путин (слева) заслушал отчет о работе по гуманизации российского законодательства Фото с сайта kremlin.ru Лебедев отчитался, что подготовлен соответствующий законопроект, который смягчит наказание в отношении женщин и лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. «Конечная цель в том, чтобы человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность», — сказал председатель Верховного суда. Концепцию Путин одобрил и предложил вынести на публичное обсуждение. «Нужно, как мы обычно делаем в таких случаях, проработать с экспертным сообществом, с депутатами, с общественной палатой, а я дам соответствующее поручение администрации», — сказал президент. Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев сообщил, что уже осенью в новых регионах начнут работу российские суды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе встречи Путин особо обратил внимание на работу по выстраиванию органов судебной власти в новых регионах. Лебедев доложил, что конкурс на замещение должностей руководителей завершен, и заверил, что уже осенью будет объявлено о начале работы судов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. «Знаю, что Верховный Суд работает и над созданием соответствующих судов всех направлений деятельности в новых регионах. Создание органов судебной системы в новых субъектах Федерации — важнейший шаг по формированию органов власти в этих субъектах вообще. Поэтому надеюсь, что в те сроки, которые вы сейчас назвали, работа будет завершена», — резюмировал Путин. Статья по теме Путин начал готовить новые регионы к жизни после СВО Выстраивание работы судов призвано укрепить российскую власть в новых регионах и ускорить процесс их интеграции. Таким мнением поделился руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Он отметил, что судебная власть — одна из трех ключевых ветвей власти наряду с законодательной и исполнительной. «Это вопрос политической важности, поскольку один из атрибутов государственной власти — это наличие органов власти. Если исполнительная ветвь была создана в самые кратчайшие сроки — врио губернаторов были назначены еще прошлым летом, то сейчас пришло время создавать судебные органы на территории новых регионов. Ну, а за ними последуют уже и законодательные органы», — пояснил эксперт. Доступ к справедливому и открытому правосудию в кратчайшие сроки получат жители Донбасса и Новороссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Иванова, это позволит устранить пробелы в деятельности госвласти. И если в ЛНР и ДНР был длительный промежуточный период, в течение которого переход на российское законодательство был произведен, то в Запорожской и Херсонской областях вся работа ведется с нуля. «Сейчас это очень важно, потому что у жителей регионов должна быть возможность при необходимости защищать свои права и свободы, в том числе в судебном порядке», — сказал он. Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что традиционно из всех ветвей власти именно судебная пользуется в России особым уважением. Поэтому для Путина важно установление ее в новых регионах. «Поэтому на новых территориях, где российская государственность только устанавливается, крайне важно иметь эту ветвь власти, чтобы она была источником подтверждения всех остальных. В условиях СВО ключевым становится вопрос: а что такое российская государственность? Один из ответов на него — это российские законы и суды. И в этой связи наличие Верховных Судов это один из основных показателей того, что эти регионы российские», — подчеркнул Гращенков. Статья по теме Путин изменил правозащитную систему в России Функционирующие суды необходимы для нормальной работы всех государственных органов и для проведения выборов, уверен эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «В законодательство внесены соответствующие поправки, которые позволяют проводить выборы даже при военном положении. Высока вероятность, что в этом году в новых регионах пройдут выборы, а это всегда провоцирует различные конфликты и споры, которые необходимо решать в судах. Поэтому для функционирования политической системы необходимо выстраивать судебную ветвь», — подытожил Карягин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин укрепляет российскую власть в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Для этого в регионах будет выстроена судебная система. Так политологи объяснили URA.RU итоги встречи главы государства с председателем Верховного Суда РФ Вячеславом Лебедевым 22 мая. Выстраивание судебной ветви власти позволит жителям регионов защищать свои права и свободы, а также обеспечит функционирование всех органов госуправления. Встречу с Лебедевым президент начал с вопроса о гуманизации российского законодательства. Эта тема обсуждается не впервые — соответствующее поручение Путин дал в декабре 2022 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. С тех пор она, по словам президента «постоянно в повестке дня». Лебедев отчитался, что подготовлен соответствующий законопроект, который смягчит наказание в отношении женщин и лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. «Конечная цель в том, чтобы человек, если он впервые привлечен за эти правонарушения, не привлекался бы к уголовной ответственности вообще, чтобы была сначала административная или иная дисциплинарная ответственность. И только в случае повторного совершения этих действий может наступить уголовная ответственность», — сказал председатель Верховного суда. Концепцию Путин одобрил и предложил вынести на публичное обсуждение. «Нужно, как мы обычно делаем в таких случаях, проработать с экспертным сообществом, с депутатами, с общественной палатой, а я дам соответствующее поручение администрации», — сказал президент. В ходе встречи Путин особо обратил внимание на работу по выстраиванию органов судебной власти в новых регионах. Лебедев доложил, что конкурс на замещение должностей руководителей завершен, и заверил, что уже осенью будет объявлено о начале работы судов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. «Знаю, что Верховный Суд работает и над созданием соответствующих судов всех направлений деятельности в новых регионах. Выстраивание работы судов призвано укрепить российскую власть в новых регионах и ускорить процесс их интеграции. Таким мнением поделился руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Он отметил, что судебная власть — одна из трех ключевых ветвей власти наряду с законодательной и исполнительной. По словам Иванова, это позволит устранить пробелы в деятельности госвласти. И если в ЛНР и ДНР был длительный промежуточный период, в течение которого переход на российское законодательство был произведен, то в Запорожской и Херсонской областях вся работа ведется с нуля. «Сейчас это очень важно, потому что у жителей регионов должна быть возможность при необходимости защищать свои права и свободы, в том числе в судебном порядке», — сказал он. Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что традиционно из всех ветвей власти именно судебная пользуется в России особым уважением. Поэтому для Путина важно установление ее в новых регионах. Функционирующие суды необходимы для нормальной работы всех государственных органов и для проведения выборов, уверен эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «В законодательство внесены соответствующие поправки, которые позволяют проводить выборы даже при военном положении. Высока вероятность, что в этом году в новых регионах пройдут выборы, а это всегда провоцирует различные конфликты и споры, которые необходимо решать в судах. Поэтому для функционирования политической системы необходимо выстраивать судебную ветвь», — подытожил Карягин.