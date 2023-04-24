Развитие Крыма ускорят за счет крупнейшей отрасли

Для опережающего развития Крыма власти привлекут частных застройщиков. Инвестиции позволят не только повысить благосостояние региона в целом, но и поддержат строительную отрасль в целом. Такое мнение высказали эксперты URA.RU по итогам оперативного совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 24 апреля. Полуостров станет новой площадкой для частных инвестиций, которые будут приносить выгоду.
Правительство, по словам Мишустина, продолжает решать вопросы социально-экономического развития Крыма. В частности, стоит задача серьезно нарастить приток частных капиталовложений на полуостров. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих увеличивать число инвесторов, является созданная в Крыму свободная экономическая зона (СЭЗ).
«Предложено распространить механизм СЭЗ на реализацию проектов в сфере жилищного строительства. Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании. Им станет проще выбрать и получить участки, на которых будут возведены современные комфортные дома для жителей полуострова», — сказал премьер.
При этом субъекты смогут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. Такие квартиры станут в первую очередь предоставляться льготникам, подытожил глава правительства.
Стоит напомнить, что с конца 2019 года, действует государственная программа «Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя». Ее цель — преодоление отставания полуострова и доведение качества жизни населения до среднероссийского уровня.
Для этого Минэкономразвития подготовило законопроект о включении застройщиков жилой недвижимости в СЭЗ. Согласно информации ведомства, включение в число участников свободной экономической зоны позволит выполнить данное еще в 2021 году поручение президента РФ Владимира Путина по привлечению в экономику Крыма не менее 1 трлн рублей до 2025 года.
В Госдуме уже прорабатывают новые меры поддержки застройщиков, а действия правительства направлены на уменьшение бюрократических барьеров и вовлечение частного капитала в развитие региона. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко. «Нужен баланс интересов между государством, застройщиками и гражданами. Крым — привлекательный регион для развития, и сейчас правительство ищет новые пути поддержки застройщиков, в том числе, поставлены амбициозные задачи по вводу жилья. Нужно больше смотреть на малоэтажное строительство в этом регионе и обратить внимание на объем ветхого и аварийного жилья, а также права дольщиков», — пояснил парламентарий.
Правительство создает новые механизмы привлечения частных инвестиций для опережающего развития региона, считает вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. »Это все, чтобы придать импульс развитию строительной отрасли и экономики региона в целом.
Строительная отрасль является источником работы для 40 направлений, которые к ней имеют отношение, поэтому — это и новые рабочие места. За счет развития именно ее сразу же поднимется и весь регион. У нас много крупных игроков, которые готовы войти в эту историю, им просто был нужен «триггер»», — сказал эксперт.
По словам генерального директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Крым после введения санкций стал одной из выгодных площадок для капиталовложения в целом. «Ввели санкции, компании поняли, что им нужно вкладываться во внутренний рынок. Сейчас активно развивается формат государственно-частного партнерства, и правительство Мишустина сыграло в этом вопросе весомую роль, в том числе, в рамках развития Крыма. Есть средства, которые необходимо куда-то вкладывать, получая выгоду, и правительство ищет новые пути», — подытожил Гращенков.
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