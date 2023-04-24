Развитие Крыма ускорят за счет крупнейшей отрасли

От этого выиграют и жители, и бизнес

24 апреля 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Власти сосредоточены на восстановлении высокого уровня жизни на полуострове Крым Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Для опережающего развития Крыма власти привлекут частных застройщиков. Инвестиции позволят не только повысить благосостояние региона в целом, но и поддержат строительную отрасль в целом. Такое мнение высказали эксперты URA.RU по итогам оперативного совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 24 апреля. Полуостров станет новой площадкой для частных инвестиций, которые будут приносить выгоду. Правительство, по словам Мишустина, продолжает решать вопросы социально-экономического развития Крыма. В частности, стоит задача серьезно нарастить приток частных капиталовложений на полуостров. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих увеличивать число инвесторов, является созданная в Крыму свободная экономическая зона (СЭЗ). Решение Минэкономразвития включить застройщиков жилой недвижимости в СЭЗ позволит поддержать развитие региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Предложено распространить механизм СЭЗ на реализацию проектов в сфере жилищного строительства. Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании. Им станет проще выбрать и получить участки, на которых будут возведены современные комфортные дома для жителей полуострова», — сказал премьер. При этом субъекты смогут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. Такие квартиры станут в первую очередь предоставляться льготникам, подытожил глава правительства. Стоит напомнить, что с конца 2019 года, действует государственная программа «Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя». Ее цель — преодоление отставания полуострова и доведение качества жизни населения до среднероссийского уровня. Статья по теме Путин расширяет возможности для ведения бизнеса в России Для этого Минэкономразвития подготовило законопроект о включении застройщиков жилой недвижимости в СЭЗ. Согласно информации ведомства, включение в число участников свободной экономической зоны позволит выполнить данное еще в 2021 году поручение президента РФ Владимира Путина по привлечению в экономику Крыма не менее 1 трлн рублей до 2025 года. В Госдуме уже прорабатывают новые меры поддержки застройщиков, а действия правительства направлены на уменьшение бюрократических барьеров и вовлечение частного капитала в развитие региона. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко. «Нужен баланс интересов между государством, застройщиками и гражданами. Крым — привлекательный регион для развития, и сейчас правительство ищет новые пути поддержки застройщиков, в том числе, поставлены амбициозные задачи по вводу жилья. Нужно больше смотреть на малоэтажное строительство в этом регионе и обратить внимание на объем ветхого и аварийного жилья, а также права дольщиков», — пояснил парламентарий. Строительство новых жилых домов на полуострове — один из приоритетов для властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство создает новые механизмы привлечения частных инвестиций для опережающего развития региона, считает вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. »Это все, чтобы придать импульс развитию строительной отрасли и экономики региона в целом. Строительная отрасль является источником работы для 40 направлений, которые к ней имеют отношение, поэтому — это и новые рабочие места. За счет развития именно ее сразу же поднимется и весь регион. У нас много крупных игроков, которые готовы войти в эту историю, им просто был нужен «триггер»», — сказал эксперт. Статья по теме Мишустин дал второй шанс компаниям, приостановившим работу в РФ По словам генерального директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Крым после введения санкций стал одной из выгодных площадок для капиталовложения в целом. «Ввели санкции, компании поняли, что им нужно вкладываться во внутренний рынок. Сейчас активно развивается формат государственно-частного партнерства, и правительство Мишустина сыграло в этом вопросе весомую роль, в том числе, в рамках развития Крыма. Есть средства, которые необходимо куда-то вкладывать, получая выгоду, и правительство ищет новые пути», — подытожил Гращенков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для опережающего развития Крыма власти привлекут частных застройщиков. Инвестиции позволят не только повысить благосостояние региона в целом, но и поддержат строительную отрасль в целом. Такое мнение высказали эксперты URA.RU по итогам оперативного совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами 24 апреля. Полуостров станет новой площадкой для частных инвестиций, которые будут приносить выгоду. Правительство, по словам Мишустина, продолжает решать вопросы социально-экономического развития Крыма. В частности, стоит задача серьезно нарастить приток частных капиталовложений на полуостров. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих увеличивать число инвесторов, является созданная в Крыму свободная экономическая зона (СЭЗ). «Предложено распространить механизм СЭЗ на реализацию проектов в сфере жилищного строительства. Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании. Им станет проще выбрать и получить участки, на которых будут возведены современные комфортные дома для жителей полуострова», — сказал премьер. При этом субъекты смогут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда. Такие квартиры станут в первую очередь предоставляться льготникам, подытожил глава правительства. Для этого Минэкономразвития подготовило законопроект о включении застройщиков жилой недвижимости в СЭЗ. Согласно информации ведомства, включение в число участников свободной экономической зоны позволит выполнить данное еще в 2021 году поручение президента РФ Владимира Путина по привлечению в экономику Крыма не менее 1 трлн рублей до 2025 года. В Госдуме уже прорабатывают новые меры поддержки застройщиков, а действия правительства направлены на уменьшение бюрократических барьеров и вовлечение частного капитала в развитие региона. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко. «Нужен баланс интересов между государством, застройщиками и гражданами. Крым — привлекательный регион для развития, и сейчас правительство ищет новые пути поддержки застройщиков, в том числе, поставлены амбициозные задачи по вводу жилья. Нужно больше смотреть на малоэтажное строительство в этом регионе и обратить внимание на объем ветхого и аварийного жилья, а также права дольщиков», — пояснил парламентарий. Правительство создает новые механизмы привлечения частных инвестиций для опережающего развития региона, считает вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. »Это все, чтобы придать импульс развитию строительной отрасли и экономики региона в целом. По словам генерального директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, Крым после введения санкций стал одной из выгодных площадок для капиталовложения в целом. «Ввели санкции, компании поняли, что им нужно вкладываться во внутренний рынок. Сейчас активно развивается формат государственно-частного партнерства, и правительство Мишустина сыграло в этом вопросе весомую роль, в том числе, в рамках развития Крыма. Есть средства, которые необходимо куда-то вкладывать, получая выгоду, и правительство ищет новые пути», — подытожил Гращенков.