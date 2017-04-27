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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:58  27 апреля 2017 2

Кремль пока не планирует личную встречу Путина и Трампа

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин, скорее всего, увидится с Трампом на саммите G20 в Германии в июле этого годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле пока не планируют личную встречу президентов России и США. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что главы двух государств собираются встретиться в мае.

Как отмечает «Российская газета», встреча Путина и Трампа состоится в любом случае — на саммите «большой двадцатки» в Германии. Мероприятие пройдет в июле.

Пока личных контактов у Владимира Путина и Дональда Трампа не было, за исключением общения по телефону. Хотя свои услуги по организации этой встречи предлагали уже несколько стран. Так, о готовности предоставить площадку для личной встречи президентов России и США заявляла Словения, где Владимир Путин встречался в Джорджем Бушем в 2001 году. Такую же услугу была готова оказать Финляндия буквально сразу после победы Трампа на выборах.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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