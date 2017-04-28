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28 апреля 2017
10:11  28 апреля 2017 7

В Японии оценили «откровенные» переговоры с Россией и важное решение по Курилам

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг японии
Япония надеется на возвращение Курил, но ценит любое продвижение в отношенияхФото: depositphotos.com © URA.RU

Переговоры между премьер-министром страны Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным были «содержательными и откровенными», высказался генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

«Это был большой успех», — приводит слова генерального секретаря телеканал 360. Особенно высоко японский политик оценил договоренность, которую достигли Япония и Россия в отношении упрощения посещения Южных Курил их бывшими японскими жителями.

Переговоры между Путиным и Абэ состоялись накануне, 27 апреля. Журналисты высказали мнение, что японский премьер сменил тактику в вопросе Курильских островов и решил взять Россию измором.

Наталия Вершинина
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