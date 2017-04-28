11:50 28 апреля 2017 2

Мужчина обвиняет в случившемся "группы смерти" Фото: Соцсеть

Брат школьницы из Алапаевского района, покончившей с собой, винит в ее смерти клуб самоубийц. Девушка много времени проводила за компьютером.

16-летняя девочка покончила с собой в деревне Ячменева в Алапаевском районе. Брат девушки прямо назвал причину самоубийства — «группы смерти».

Брат погибшей обвиняет в случившемся игру самоубийц «синий кит» Фото: Соцсеть

«Дорогие друзья, проверяйте у своих детей и младших родных всех друзей в соцсетях и переписку. Сегодня у меня младшая сестра покончила с собой, ей было всего 16 лет, всему виной соцсеть контакт, там какой-то синий кит», — написал старший брат погибшей.

В СКР по Свердловской области отказались от комментариев, однако известно, что будет проведена проверка в отношении отца погибшей, который хранил в доступном месте ключ от сейфа с ружьем.