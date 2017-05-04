Стали известны подробности нападения собаки на дочь Захаровой

21:16 04 мая 2017 4

Собака укусила девочку за лицо (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дочь официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая 4 мая пострадала от укуса бездомной собаки, после оказания первой помощи в Севастополе отправили на самолете в Москву.

Инцидент произошел, когда Мария Захарова прогуливалась с ребенком по Приморскому бульвару в Севастополе. Неожиданно к ним подбежал пес и укусил девочку за лицо, после чего ее отвезли в Детскую городскую больницу №5, а после отправили в Москву, сообщает агентство Nation News.

В полиции зафиксировали факт нападения бездомного пса на ребенка. Ведется проверка.