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04 мая 2017
Главные новости Москвы
21:16  04 мая 2017 4

Стали известны подробности нападения собаки на дочь Захаровой

Поселок Восточный. Курган, собака, охранник, стоп, злой пес
Собака укусила девочку за лицо (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дочь официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая 4 мая пострадала от укуса бездомной собаки, после оказания первой помощи в Севастополе отправили на самолете в Москву.

Инцидент произошел, когда Мария Захарова прогуливалась с ребенком по Приморскому бульвару в Севастополе. Неожиданно к ним подбежал пес и укусил девочку за лицо, после чего ее отвезли в Детскую городскую больницу №5, а после отправили в Москву, сообщает агентство Nation News.

В полиции зафиксировали факт нападения бездомного пса на ребенка. Ведется проверка.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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