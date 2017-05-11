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11 мая 2017
11:15  11 мая 2017 0

Импортные подгузники запретят? Россия начнет производить памперсы

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., памперсы
На прилавках окажется больше российских детских товаровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Участники заседания Минпромторга поделились информацией о том, что программа по импортозамещению коснется детских товаров.

В Минпромторге прошло заседание Межведомственной рабочей группы по развитию производства индустрии детских товаров. Участники заседания рассказали, что Россия начнет производить памперсы, детские коляски и их комплектующие в рамках программы по импортозамещению, сообщает «Life.ru».

Отмечается, что с помощью данной меры чиновники хотят потеснить прежде всего китайскую продукцию. Представители рабочей группы предложили создать реестр детских товаров и услуг, которые стоит рекомендовать для закупок российским госкомпаниям и организациям.

«Дешёвые китайские товары заполонили рынок, мало того, что такие товары, как правило, низкого качества, но они еще бывают и просто опасны для детей». — отмечают эксперты.

Семен Гринберг
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