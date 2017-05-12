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12 мая 2017
Главные новости Москвы
18:07  12 мая 2017 0

Кремль прокомментировал перехват американского самолета над Черным Морем

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Российское руководство одобрило действие военныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-служба президента России прокомментировала перехват разведывательного самолета P-8A ВВС США российском Су-30 в небе над Черным морем. По словам Дмитрия Пескова, Кремль не расценивает действия российских военных как неоправданный риск.

В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались у Пескова, не считает ли президент России, что подобные решения военных о перехвате американских самолетов могут привести к эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном, учитывая, что Дональд Трамп ранее заявил о готовности сбивать российские самолеты в случае их приближения.

«Нет, не считают», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел 9 мая в небе над Черным морем, когда американский самолет P-8A Poseidon был замечен вблизи границ России, на перехват которого был отправлен Су-30. После сближения «Посейдон» изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией.

Сергей Макеев
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