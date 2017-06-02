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02 июня 2017
21:56  02 июня 2017 0

Михалков назвал «звероподобной бессмыслицей» запрет на курение в фильмах. Режиссер переживает за свой карман

Открытая лицензия на 28.07.2015. Никита Михалков, михалков никита
Режиссер вспомнил монолог Петра I в ответ главе МинздраваФото: Petr Novak/Wikipedia

Инициатива главы Минздрава запретить государственное финансирование фильмов, в которых демонстрируются сцены курения, возмутила режиссера Никиту Михалкова.

По его словам, инициатива «может превратить добрую идею борьбы с курением в звероподобную бессмыслицу, которая только раздражит зрителей и авторов».

«Снимать картину про войну некурящих — это все равно, что монолог Петра I из романа Алексея Толстого, произнесенный после того, как он опился морсом», — цитирует Михалкова RNS.

Также против этой идеи выступила Минкомсвязь. По словам замминистра ведомства Алексея Волина, это предложение является проявлением «медицинской цензуры».

Как писало «URA.RU» ранее, предложение перестать выделять деньги из бюджета на фильмы, в которых демонстрируются сцены курения, вошло в Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу, разработанную Минздравом.

Также эту инициативу озвучила глава ведомства Вероника Скворцова на Петербургском экономическом форуме, передает «Эхо Москвы». «Курение, — пояснила Скворцова, — закреплено как штамп, ассоциирующийся с определенным эмоциональным фоном: тревогой, переживанием, еще чем-то. Соответственно, можно донести те же самые эмоции другими путями — необязательно курением». Авторам фильмов придется самовыражаться другим путем, пояснила она, передает «Эхо Москвы».

Юрий Викторов
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