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19 июля 2017
14:28  19 июля 2017 0

Госдума приняла закон о курортном сборе

Москва, разное., флаг россии, госдума, герб ссср
Документ принят в третьем чтенииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Госдумы приняли закон, вводящий курортные сборы в РФ. Нововведение касается территории Крыма, Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев, передает RT.

Принятая инициатива пока проходит в виде эксперимента, его сроки — до 31 декабря 2022 года.

Курортный сбор начнут взимать не ранее мая 2018 года. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу и выступил за введение сбора один раз в начале отдыха. «Отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что 11 июля ленинградский депутат Владимир Петров предложил ввести выездной сбор для туристов из РФ, решивших отдохнуть по путевке за границей. Стоимость — 100 рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

Дарья Александрович
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