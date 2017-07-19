Госдума приняла закон о курортном сборе

Депутаты Госдумы приняли закон, вводящий курортные сборы в РФ. Нововведение касается территории Крыма, Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев, передает RT.
Принятая инициатива пока проходит в виде эксперимента, его сроки — до 31 декабря 2022 года.
Курортный сбор начнут взимать не ранее мая 2018 года. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу и выступил за введение сбора один раз в начале отдыха. «Отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно», — написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, что 11 июля ленинградский депутат Владимир Петров предложил ввести выездной сбор для туристов из РФ, решивших отдохнуть по путевке за границей. Стоимость — 100 рублей, передает «Федеральное агентство новостей».