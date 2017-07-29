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29 июля 2017
Главные новости Москвы
11:29  29 июля 2017 0

Госдума защитит должников от кредитной кабалы

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, кредиты, долги, коллекторы
Депутаты хотят защитить права должниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Начисляемые по потребительскому кредиту неустойки, пени и штрафы не должны превышать полуторакратной суммы долга. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский и член Совета Федерации Николай Журавлев.

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что закон позволит ограничить возможные злоупотребления в сфере потребительских кредитов и защитить права должников, пишет телеканал 360.

Проект предполагает введение ограничения на размер начисляемых по договору потребительского займа процентов, штрафа, пеней. Как уточняет информагентство Nation News, законопроект также предусматривает ограничение возможности уступки требований по договору потребительского кредита.

Также документ предлагает лишить судебной защиты непрофессионального кредитора или микрофинансовую организацию, которая незаконно ведет свою деятельность, пишут «Известия». За нелегальную деятельность такие организации будут штрафоваться на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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