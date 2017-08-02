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02 августа 2017
01 августа 2017
Главные новости Москвы
07:50  02 августа 2017 0

Затравленному украинскому герою-пилоту предлагают гражданство в Донбассе

Летчик посадил разбитый градом самолет в СтамбулеФото: Pixabay

Украинскому летчику Александру Акопову, который вслепую посадил поврежденный самолет в аэропорту Стамбула, предлагают гражданство в Донбассе, сообщают «Известия». Представители ДНР и ЛНР поддержали пилота, который подвергся нападкам со стороны украинских властей после того, как опубликовал на своей странице в Сети фотографию Сергея Лаврова.

Так, председатель народного совета ДНР Дениса Пушилина заявил о том, что на Донбассе Акопову готовы предоставить гражданство и «всяческое содействие». В свою очередь, заместитель совета ЛНР Владислав Дейнего напомнил, что летчик долгое время жил в Донецке.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий ранее заявлял, что украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Мастерство украинского пилота стало предметом обсуждения в Сети. Александр Акопов спас самолет и всех пассажиров, совершив экстренную посадку в аэропорту вылета.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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