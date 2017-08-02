Украинскому летчику Александру Акопову, который вслепую посадил поврежденный самолет в аэропорту Стамбула, предлагают гражданство в Донбассе, сообщают «Известия». Представители ДНР и ЛНР поддержали пилота, который подвергся нападкам со стороны украинских властей после того, как опубликовал на своей странице в Сети фотографию Сергея Лаврова.
Так, председатель народного совета ДНР Дениса Пушилина заявил о том, что на Донбассе Акопову готовы предоставить гражданство и «всяческое содействие». В свою очередь, заместитель совета ЛНР Владислав Дейнего напомнил, что летчик долгое время жил в Донецке.
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий ранее заявлял, что украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Мастерство украинского пилота стало предметом обсуждения в Сети. Александр Акопов спас самолет и всех пассажиров, совершив экстренную посадку в аэропорту вылета.