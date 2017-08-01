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01 августа 2017
14:19  01 августа 2017 0

Украинскому летчику в опале упростят получение российского гражданства

Его подвергли резкой критике за коллаж с ЛавровымФото: страничка Александра Акопова в "Фейсбуке"

Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Такое предположение высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Акопов посадил в Стамбуле попавший 27 июля под град самолет практически вслепую. У лайнера оказались повреждены нос и лобовое стекло. Позже президент Украины Петр Порошенко наградил Акопова орденом «За мужество», сообщает «Рен-ТВ».

Позже летчика подвергли на Украине резкой критике за размещение на его странице коллажа с главой российского МИД Сергеем Лавровым в мае 2015 года.

Ранее «URA.RU» писало о том, что изображение заметил правозащитник Сергей Наумович, написавший об этом в соцсети: «Пилот, спасший свою и жизни 127 человек, в мае 2015 года поставил себе на аватарку в ФБ фото Сергея Лаврова. Она стоит там и до настоящего времени. … Не знаю, как для вас, а для меня после этого полностью меняется отношение к „герою“».

После этого в российском МИД сообщили, что всегда готовы принять Акопова в России.

Лев Истомин
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