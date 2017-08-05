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05 августа 2017
Главные новости Москвы
18:21  05 августа 2017 0

Выживший участник «банды GTA» переведен из реанимации

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., кровь, наручники, убийство, задержанный, цепи
Выжившие участники банды находятся под стражейФото: Pixabay

Один из членов «банды GTA», который напал на конвоиров в здании Мособлсуда, Хазратхон Додохонов переведен из реанимации и теперь лежит в спецблоке под охраной. Состояние другого участника преступной банды Фазлитдина Хасанова остается по-прежнему тяжелым, он находится в общей реанимации, пишет РБК.

Напомним, что в ходе перестрелки в Мособлсуде часть банды погибла — были застрелены были Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов, Холик Субханов. Также в ходе инцидента получили ранения два сотрудника суда и один боец ОМОНа.

Инцидент со стрельбой произошел 1 августа. Пятеро подсудимых отобрали у конвоиров оружие и ключи от наручников в лифте. Затем преступники открыли стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Ответным огнем силовики нейтрализовали нападавших.

Лев Истомин
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