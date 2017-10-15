Эксперты назвали главные причины поломки смартфонов

Эксперты назвали пять основных причин поломки смартфонов. И разбитый экран — не главная проблема.
Чаще всего гаджеты ломаются из-за чипа под названием «северный мост», отчего случаются сбои в оперативной памяти и процессоре гаджета.
На втором месте — разбитые дисплеи, которые появляются в результате падения устройства и из-за неаккуратного обращения с ним владельцем. На третьем — поломка разговорного динамика, отмечают Nation News.
Что касается вирусов, то они расположились на четвертом месте «аварийного хит-парада». И замыкают «пятерку» поломки из-за перегрева смартфона вследствие засорения.