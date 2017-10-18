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18 октября 2017
16:14  18 октября 2017 0

Юлия Липницкая станет спортивным телекомментатором

Пресс-конференция с Юлией Липницкой в Интерфаксе. Екатеринбург, липницкая юлия
Спортсменка связывает свое будущее с работой на телевиденииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская фигуристка, чемпионка Олимпиады Юлия Липницкая, завершившая спортивную карьеру, поделилась своими планами на будущее. Выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, девушка сообщила, что собирается стать спортивным телекомментатором, предает «Федеральное агентство новостей». А первый практический опыт она собирается приобрести на российском этапе Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в Москве с 20 по 22 октября.

Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 19 лет после того, как вернулась из Европы, где три месяца лечилась от анорексии, напоминает информагентство Nation News.

Кроме того, в своем выступлении Липницкая предложила провести в России еще одну зимнюю Олимпиаду.

«Чтобы интерес к фигурному катанию в нашей стране вырос, нужно ещё одну Олимпиаду провести. Настоящий взрыв популярности этого вида спорта сейчас в Японии, за японским фигуристом на турниры едет целая гостиница болельщиков», — цитирует олимпийскую чемпионку «RT».

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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