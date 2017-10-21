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21 октября 2017
20 октября 2017
07:58  21 октября 2017 0

Россиянин забил сожительницу за отказ переодеться

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, алкоголь, струя, слив
Сожители пьянствовалиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кемеровской области после алкогольных возлияний мужчина до смерти избил сожительницу за отказ переодеться к приходу гостей. Убийца сам вызвал скорую помощь, но помочь пострадавшей уже не смогли.

Пара сожителей выпивала. Днем женщина зачем-то отправилась на улицу, где попала под дождь. Она вернулась домой и надела легкий домашний халатик, а муж попросил её переодеться к приходу его друга.

Дама отказалась и сильно обругала мужа. Он не выдержал оскорблений, что и привело к трагедии. Мужчина полностью признал свою вину перед правоохранителями и сотрудничал со следствием. «Газета Кемерова» сообщает, что сейчас дело передано в суд. Ранее этот мужчина уже был судим за убийство.

Иван Антонов
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