Россиянин забил сожительницу за отказ переодеться

07:58 21 октября 2017 0

Сожители пьянствовали Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кемеровской области после алкогольных возлияний мужчина до смерти избил сожительницу за отказ переодеться к приходу гостей. Убийца сам вызвал скорую помощь, но помочь пострадавшей уже не смогли.

Пара сожителей выпивала. Днем женщина зачем-то отправилась на улицу, где попала под дождь. Она вернулась домой и надела легкий домашний халатик, а муж попросил её переодеться к приходу его друга.

Дама отказалась и сильно обругала мужа. Он не выдержал оскорблений, что и привело к трагедии. Мужчина полностью признал свою вину перед правоохранителями и сотрудничал со следствием. «Газета Кемерова» сообщает, что сейчас дело передано в суд. Ранее этот мужчина уже был судим за убийство.