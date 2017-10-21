Возле украинского парламента снова неспокойно
Силовики задержали в Киеве мужчину с винтовкой, пистолетом и ножом, который шел на митинг возле здания Верховной рады.
Задержанным оказался житель Одесской области 1993 года рождения. Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил митингующих у здания парламента в попытки дестабилизации ситуации в стране, пишет RT.
Ранее митингующие заявили, что не разойдутся, пока власть не выполнит их требования, в числе которых — снятие депутатской неприкосновенности.