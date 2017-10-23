В Кремле шуткой отреагировали на слухи об отставке Полтавченко

16:32 23 октября 2017 0

Песков не стал опровергать отставку губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

«Кадровые слухи — это такая русская народная забава», — цитирует спикера Кремля «Федеральное агентство новостей».

Как напоминает RT, этой осенью президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд губернаторов. Последним из уволенных оказался глава Псковской области Андрей Турчак.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Полтавченко может быть отправлен в отставку из-за плохой политической управляемости Северной столицы и хозяйственных проблем.