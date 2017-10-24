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24 октября 2017
Главные новости Москвы
22:50  24 октября 2017 0

«АвтоВАЗ» пообещал выпустить 12 новинок до 2026 года

Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, лада, автоваз, николя мор
Компания готовит серию новинокФото: Антон Белицкий © URA.RU

Тольяттинский автопроизводитель пообещал к 2026 году выпустить 12 новых моделей линейки Lada. Кроме того, компания собирается обновить семь уже продающихся машин.

Две новинки появятся на рынке уже к 2019 году, пишет Nation News. Другие десять автомобилей будут запущены в производство до 2026 года.

Как отмечает «Телеканал 360», к концу 2017 года автопроизводитель намерен полностью загрузить свои предприятия в Тольятти и Ижевске.

По данным аналитиков «АвтоВАЗа», в текущем году продажи автомобилей Lada выросли сразу на 17,3% на фоне общего роста авторынка в России. На сегодня официальные дилеры компании реализовали 225 300 машин.

Как ранее сообщало «URA.RU», тольяттинцы отозвали 20 тысяч Lada X-Ray из-за неисправности. Автомобили пообещали починить бесплатно.

Олег Теплоухов
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