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25 октября 2017
21:31  25 октября 2017 0

«Лаборатория Касперского» случайно скачала засекреченные сведения США

Интернет. Екатеринбург, сеть, компьютер, хакер, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица
Основатель компании незамедлительно приказал работникам удалить файлыФото: Анна Майорова © URA.RU

«Лаборатория Касперского» случайно скопировала секретные данные АНБ США. Но позже Евгений Касперский заявил, что они были уничтожены, передает телеканал 360.

Антивирус «Лаборатории Касперского» в 2014 году случайно загрузил засекреченные документы Агентства национальной безопасности США, когда в компании собирали информацию о хакерской группировке Equation Group. Издание сообщает, что об этом основатель компании Евгений Касперский рассказал агентству Associated Press.

«Они [сотрудники компании] сразу пришли в мой офис и сказали, что у них проблема», — признается Евгений Касперский.

Основатель компании незамедлительно приказал работникам удалить файлы. При этом он не уточнил, сообщил ли о случившемся американским властям. «Вы действительно думаете, что я хочу видеть в новостях, что пытался контактировать с АНБ, чтобы сообщить им о произошедшем? Конечно, не хочу», — приводит слова Касперского телеканал.

Ранее «URA.RU» сообщало, что СМИ США обвинили Россию в превращении антивируса Касперского в орудие шпионажа.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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