«Лаборатория Касперского» случайно скопировала секретные данные АНБ США. Но позже Евгений Касперский заявил, что они были уничтожены, передает телеканал 360.
Антивирус «Лаборатории Касперского» в 2014 году случайно загрузил засекреченные документы Агентства национальной безопасности США, когда в компании собирали информацию о хакерской группировке Equation Group. Издание сообщает, что об этом основатель компании Евгений Касперский рассказал агентству Associated Press.
«Они [сотрудники компании] сразу пришли в мой офис и сказали, что у них проблема», — признается Евгений Касперский.
Основатель компании незамедлительно приказал работникам удалить файлы. При этом он не уточнил, сообщил ли о случившемся американским властям. «Вы действительно думаете, что я хочу видеть в новостях, что пытался контактировать с АНБ, чтобы сообщить им о произошедшем? Конечно, не хочу», — приводит слова Касперского телеканал.
Ранее «URA.RU» сообщало, что СМИ США обвинили Россию в превращении антивируса Касперского в орудие шпионажа.