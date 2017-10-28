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28 октября 2017
Главные новости Москвы
20:22  28 октября 2017 0

Названы самые популярные в России кроссоверы. «Нива» на пятом месте

Происшествия Колония, полиция, нива
Внедорожник не теряет популярностиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Легендарный отечественный внедорожник LADA 4×4 вошел в список самых продаваемых на российском рынке автомобилей в сегменте SUV.

Всего за первые девять месяцев 2017 года в России было продано 427 500 кроссоверов. На первом месте находится модель Hyundai Creta с результатом 5 843 экземпляров. В первую тройку также вошли Renault Duster и Kaptur, построенные на одной платформе, передает Nation News.

Далее в рейтинге расположились Chevrolet Niva и отечественная LADA 4×4, отметившая недавно сорокалетний юбилей. Кроме того, в России также хорошо продаются японские кроссоверы Toyota RAV4 и Mazda CX-5.

Как ранее сообщало «URA.RU», «АвтоВАЗ» пообещал выпустить 12 новинок.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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