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08 ноября 2017
09:20  08 ноября 2017 0

В России создадут беспилотный автомобиль для зимних дорог

Город в снегу. Курган, колесо автомобиля, мокрый снег, нечищенная дорога
Одна из задач для разработчиков — научить автопилот ездить по заснеженным трассамФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2018 году в России запустят технологический конкурс на создание беспилотного автомобиля для езды по зимним дорогам. Инновационная машина должна будет передвигаться по гололеду, с плохой видимостью и с занесенной снегом разметкой.

Руководитель Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко заявил, что создатели автомобиля, который сможет преодолеть все препятствия, получат денежный приз, пишет агентство Nation News.

Также объявлен конкурс на создание на создание водородных топливных элементов. Организацией обоих конкурсов занимаются фонд «Сколково», РВК и Агентство стратегических инициатив, передает телеканал 360. На проведение и призовой фонд мероприятий из государственного бюджета на следующую трехлетку выделено по 600 млн рублей в год.

Ранее компания «Яндекс» продемонстрировала президенту России Владимиру Путину собственный беспилотный автомобиль. Разработчики сделали машину на базе японской Toyota Prius.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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