Эксперты объяснили, почему россияне не дождутся высоких пенсий

08:02 14 ноября 2017 0

В России средней размер пенсии составляет около 13,7 тысячи рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Профессор Московского юридического университета имени Кутафина и один из авторов закона «О трудовых пенсиях» 1990 года Эльвира Тучкова назвала причины, по которым в России пожилым людям не могут обеспечить достойную пенсию. По словам эксперта, уровень выплат не повышается из-за низких зарплат и невысоких страховых взносов.

В России средний размер пенсии составляет около 13,7 тысячи рублей, пишет портал «Дни.ру». Выплаты могли бы быть достойного уровня только при зарплате в 150-200 тысяч рублей, сказала Тучкова. От нынешних доходов можно «отщипнуть» разве что копейки. Еще один способ резко поднять пенсии — повысить страховой взнос до 28%. Правда, профессор считает, что этого не позволят сделать «капиталисты».

Пенсионная система в России, предполагающая вычеты из зарплаты, построена по примеру Запада. Но в Европе пожилые люди получают больше, потому что там выше развитие экономики, сказал директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Владимир Назаров. Также там распространены корпоративные и накопительные пенсии. В первом случае работодатель отчисляет дополнительные средства, во втором — сам работник откладывает часть зарплаты.