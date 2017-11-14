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14 ноября 2017
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Главные новости Москвы
08:02  14 ноября 2017 0

Эксперты объяснили, почему россияне не дождутся высоких пенсий

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, деньги
В России средней размер пенсии составляет около 13,7 тысячи рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Профессор Московского юридического университета имени Кутафина и один из авторов закона «О трудовых пенсиях» 1990 года Эльвира Тучкова назвала причины, по которым в России пожилым людям не могут обеспечить достойную пенсию. По словам эксперта, уровень выплат не повышается из-за низких зарплат и невысоких страховых взносов.

В России средний размер пенсии составляет около 13,7 тысячи рублей, пишет портал «Дни.ру». Выплаты могли бы быть достойного уровня только при зарплате в 150-200 тысяч рублей, сказала Тучкова. От нынешних доходов можно «отщипнуть» разве что копейки. Еще один способ резко поднять пенсии — повысить страховой взнос до 28%. Правда, профессор считает, что этого не позволят сделать «капиталисты».

Пенсионная система в России, предполагающая вычеты из зарплаты, построена по примеру Запада. Но в Европе пожилые люди получают больше, потому что там выше развитие экономики, сказал директор Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Владимир Назаров. Также там распространены корпоративные и накопительные пенсии. В первом случае работодатель отчисляет дополнительные средства, во втором — сам работник откладывает часть зарплаты.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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