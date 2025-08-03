Названа неожиданная польза незрелых бананов в профилактике рака

Употребление в пищу одного зеленого банана способно снизить риск развития рака полости рта, глотки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Такое открытие сделали исследователи из университетов Ньюкасла и Лидса (Великобритания). Свою статью они опубликовали в журнале Cancer Prevention Research.
«Для снижения риска развития рака верхних отделов пищеварительного тракта достаточно съедать один зеленый банан в день», — говорится в исследовании. Статью ученых изучили авторы Здоровье Mail.
Также отмечается, что в незрелых бананах присутствует резистентный крахмал. Подобно пищевым волокнам, этот вид крахмала не усваивается в тонком кишечнике и поступает в толстый кишечник, где служит источником питания для полезных микроорганизмов. Именно он и служит фактором в снижении риска онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта. Кроме бананов резистентный крахмал содержится в овсяных и кукурузных хлопьях, отварном остывшем картофеле, макаронных изделиях и рисе, хлебе из цельнозерновой муки, а также в бобовых культурах — фасоли, чечевице, горохе и бобах.
Ранее специалисты Национального института онкологии США сообщали, что регулярное употребление ягод, таких как черная малина, черная смородина, черника и клубника, также способствует снижению риска развития рака, в том числе пищевода, благодаря содержанию антоцианов, эллаговой кислоты и других биологически активных веществ. По данным исследований, сбалансированное питание с включением подобных продуктов может снизить онкологические риски на 35%.
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