Названа неожиданная польза незрелых бананов в профилактике рака

Зеленые бананы защищают от развития рака пищевода
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В составе зеленых бананов содержится резистентный крахмал, который снижает риск развития рака пищевода
В составе зеленых бананов содержится резистентный крахмал, который снижает риск развития рака пищевода Фото:

Употребление в пищу одного зеленого банана способно снизить риск развития рака полости рта, глотки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Такое открытие сделали исследователи из университетов Ньюкасла и Лидса (Великобритания). Свою статью они опубликовали в журнале Cancer Prevention Research.

«Для снижения риска развития рака верхних отделов пищеварительного тракта достаточно съедать один зеленый банан в день», — говорится в исследовании. Статью ученых изучили авторы Здоровье Mail.

Также отмечается, что в незрелых бананах присутствует резистентный крахмал. Подобно пищевым волокнам, этот вид крахмала не усваивается в тонком кишечнике и поступает в толстый кишечник, где служит источником питания для полезных микроорганизмов. Именно он и служит фактором в снижении риска онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта. Кроме бананов резистентный крахмал содержится в овсяных и кукурузных хлопьях, отварном остывшем картофеле, макаронных изделиях и рисе, хлебе из цельнозерновой муки, а также в бобовых культурах — фасоли, чечевице, горохе и бобах.

Ранее специалисты Национального института онкологии США сообщали, что регулярное употребление ягод, таких как черная малина, черная смородина, черника и клубника, также способствует снижению риска развития рака, в том числе пищевода, благодаря содержанию антоцианов, эллаговой кислоты и других биологически активных веществ. По данным исследований, сбалансированное питание с включением подобных продуктов может снизить онкологические риски на 35%.

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Употребление в пищу одного зеленого банана способно снизить риск развития рака полости рта, глотки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Такое открытие сделали исследователи из университетов Ньюкасла и Лидса (Великобритания). Свою статью они опубликовали в журнале Cancer Prevention Research. «Для снижения риска развития рака верхних отделов пищеварительного тракта достаточно съедать один зеленый банан в день», — говорится в исследовании. Статью ученых изучили авторы Здоровье Mail. Также отмечается, что в незрелых бананах присутствует резистентный крахмал. Подобно пищевым волокнам, этот вид крахмала не усваивается в тонком кишечнике и поступает в толстый кишечник, где служит источником питания для полезных микроорганизмов. Именно он и служит фактором в снижении риска онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта. Кроме бананов резистентный крахмал содержится в овсяных и кукурузных хлопьях, отварном остывшем картофеле, макаронных изделиях и рисе, хлебе из цельнозерновой муки, а также в бобовых культурах — фасоли, чечевице, горохе и бобах. Ранее специалисты Национального института онкологии США сообщали, что регулярное употребление ягод, таких как черная малина, черная смородина, черника и клубника, также способствует снижению риска развития рака, в том числе пищевода, благодаря содержанию антоцианов, эллаговой кислоты и других биологически активных веществ. По данным исследований, сбалансированное питание с включением подобных продуктов может снизить онкологические риски на 35%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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