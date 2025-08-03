Жители Гагаузии вышли на митинг в поддержку Гуцул

В Комрате (Молдавия) проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая находится под домашним арестом. Несмотря на противодействие со стороны полиции, участники митинга продолжают собираться. Об этом пишут местные telegram-каналы.
«В Комрате идет митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Люди собираются, хотя полиция не впускает в город людей, которые едут на акцию протеста», — говорится в публикации Sputnik Молдова.
Люди организовали сбор подписей в защиту своего башкана (высшее должностное лицо в Гагаузии — прим. URA.RU). Собранные подписи были направлены международным партнерам Молдавии с обращением о содействии в разрешении ситуации, связанной с преследованием Гуцул.
Политику грозит девять лет лишения свободы по обвинению в «незаконном финансировании политических партий». Жители Гагаузии, а также оппозиционные сторонники Гуцул выражают уверенность в том, что уголовное дело носит сфабрикованный характер и инициировано в интересах руководства Молдавии, придерживающегося курса на евроинтеграцию.
Евгения Гуцул возглавила Гагаузскую автономию после победы на выборах в 2023 году, что обострило отношения с центральными властями Молдавии из-за ее пророссийской позиции. В марте 2024 года ее задержали в аэропорту Кишинева и поместили под арест. В отношении Гуцул в Молдавии возбуждены уголовные дела по обвинениям в предполагаемых нарушениях, связанных с финансированием партии «Шор», деятельность которой запрещена в стране. Данные обвинения, в частности, касаются финансирования в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году.
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