Жители Гагаузии вышли на митинг в поддержку Гуцул

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В Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул, которая находится под домашним арестом
В Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул, которая находится под домашним арестом Фото:

В Комрате (Молдавия) проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая находится под домашним арестом. Несмотря на противодействие со стороны полиции, участники митинга продолжают собираться. Об этом пишут местные telegram-каналы.

«В Комрате идет митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Люди собираются, хотя полиция не впускает в город людей, которые едут на акцию протеста», — говорится в публикации Sputnik Молдова.

Люди организовали сбор подписей в защиту своего башкана (высшее должностное лицо в Гагаузии — прим. URA.RU). Собранные подписи были направлены международным партнерам Молдавии с обращением о содействии в разрешении ситуации, связанной с преследованием Гуцул.

Политику грозит девять лет лишения свободы по обвинению в «незаконном финансировании политических партий». Жители Гагаузии, а также оппозиционные сторонники Гуцул выражают уверенность в том, что уголовное дело носит сфабрикованный характер и инициировано в интересах руководства Молдавии, придерживающегося курса на евроинтеграцию.

Евгения Гуцул возглавила Гагаузскую автономию после победы на выборах в 2023 году, что обострило отношения с центральными властями Молдавии из-за ее пророссийской позиции. В марте 2024 года ее задержали в аэропорту Кишинева и поместили под арест. В отношении Гуцул в Молдавии возбуждены уголовные дела по обвинениям в предполагаемых нарушениях, связанных с финансированием партии «Шор», деятельность которой запрещена в стране. Данные обвинения, в частности, касаются финансирования в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году.

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В Комрате (Молдавия) проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая находится под домашним арестом. Несмотря на противодействие со стороны полиции, участники митинга продолжают собираться. Об этом пишут местные telegram-каналы. «В Комрате идет митинг в поддержку главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Люди собираются, хотя полиция не впускает в город людей, которые едут на акцию протеста», — говорится в публикации Sputnik Молдова. Люди организовали сбор подписей в защиту своего башкана (высшее должностное лицо в Гагаузии — прим. URA.RU). Собранные подписи были направлены международным партнерам Молдавии с обращением о содействии в разрешении ситуации, связанной с преследованием Гуцул. Политику грозит девять лет лишения свободы по обвинению в «незаконном финансировании политических партий». Жители Гагаузии, а также оппозиционные сторонники Гуцул выражают уверенность в том, что уголовное дело носит сфабрикованный характер и инициировано в интересах руководства Молдавии, придерживающегося курса на евроинтеграцию. Евгения Гуцул возглавила Гагаузскую автономию после победы на выборах в 2023 году, что обострило отношения с центральными властями Молдавии из-за ее пророссийской позиции. В марте 2024 года ее задержали в аэропорту Кишинева и поместили под арест. В отношении Гуцул в Молдавии возбуждены уголовные дела по обвинениям в предполагаемых нарушениях, связанных с финансированием партии «Шор», деятельность которой запрещена в стране. Данные обвинения, в частности, касаются финансирования в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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