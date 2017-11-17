Авторитетный журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Лидер рейтинга заработал за текущий год около 100 млн долларов.
Почетное первое место занял канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе). Годовой доход 27-летнего музыканта к 2017 году достиг 92 млн долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Следом за ним идет еще один канадец, 23-летний Джастин Бибер, который стал популярным с помощью своего youtube-канала. Его годовой доход составил 83,5 млн долларов, передает RT. Замыкает тройку лидеров заработавшая 69 млн долларов 29-летняя британская певица, автор-исполнитель и поэт Адель.
Ранее американский журнал назвал главных богачей мира. Лидером стал создатель онлайн-магазина Amazon Джефф Безос.