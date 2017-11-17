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17 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:07  17 ноября 2017 0

Forbes: самая высокооплачиваемая знаменитость 2017 года заработала почти 100 млн долларов

The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе)Фото: Flickr

Авторитетный журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Лидер рейтинга заработал за текущий год около 100 млн долларов.

Почетное первое место занял канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе). Годовой доход 27-летнего музыканта к 2017 году достиг 92 млн долларов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Следом за ним идет еще один канадец, 23-летний Джастин Бибер, который стал популярным с помощью своего youtube-канала. Его годовой доход составил 83,5 млн долларов, передает RT. Замыкает тройку лидеров заработавшая 69 млн долларов 29-летняя британская певица, автор-исполнитель и поэт Адель.

Ранее американский журнал назвал главных богачей мира. Лидером стал создатель онлайн-магазина Amazon Джефф Безос.

Ксения Томашова
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