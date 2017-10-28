Forbes назвал главных богачей мира

Глава Amazon стал лидером рейтинга
Создатель онлайн-магазина Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes.
Издание оценило капиталы Безоса в 93,1 миллиарда долларов. Американец сумел обогнать своего соотечественника Билла Гейтса, возглавляющего компанию Microsoft. Третье место с состоянием в 80,6 миллиарда долларов занял американский инвестор Уоррен Баффет, пишет RT.
На четвертой позиции расположился испанец Амансио Ортега, владеющий магазинами одежды Zara. Замыкает первую пятерку богачей основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг.
Как сообщало «URA.RU», ранее Forbes включил две уральские клиники в список лучших частных медучреждений в России.