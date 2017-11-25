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25 ноября 2017
24 ноября 2017
09:39  25 ноября 2017 0

Егор Крид против Моцарта: «Яндекс» назвал любимых исполнителей у россиян в 2017 году

Егор Крид набрал 1,1 миллиона «лайков»Фото: Instagram egorkreed

Сервис «Яндекс.Музыка» проанализировал реакцию россиян на различных исполнителей и назвал самых популярных в 2017 году. На первом месте оказался Егор Крид, набравший 1,1 миллиона «лайков».

В ноябрьский рейтинг, помимо Крида, вошли также певица LOBODA, рэпер Баста, легендарная рок-группа «Кино» и поп-коллектив SEREBRO, сообщает Nation news. Среди иностранных исполнителей россиянам больше всего понравилась певица Sia. Также в рейтинге оказалась украинская группа «Грибы», количество «лайков» которой стремительно выросло с 30 тысяч в марте до 350 тысяч в конце лета, и композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

При этом хитом лета по числу прослушиваний у пользователей сервиса стала песня Shape of You британского исполнителя Эда Ширана.

Как писало «URA.RU», ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Первое место занял канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd, заработавший за 2017 год 92 миллиона долларов.

Виктор Жуков
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