Егор Крид против Моцарта: «Яндекс» назвал любимых исполнителей у россиян в 2017 году

09:39 25 ноября 2017 0

Егор Крид набрал 1,1 миллиона «лайков» Фото: Instagram egorkreed

Сервис «Яндекс.Музыка» проанализировал реакцию россиян на различных исполнителей и назвал самых популярных в 2017 году. На первом месте оказался Егор Крид, набравший 1,1 миллиона «лайков».

В ноябрьский рейтинг, помимо Крида, вошли также певица LOBODA, рэпер Баста, легендарная рок-группа «Кино» и поп-коллектив SEREBRO, сообщает Nation news. Среди иностранных исполнителей россиянам больше всего понравилась певица Sia. Также в рейтинге оказалась украинская группа «Грибы», количество «лайков» которой стремительно выросло с 30 тысяч в марте до 350 тысяч в конце лета, и композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

При этом хитом лета по числу прослушиваний у пользователей сервиса стала песня Shape of You британского исполнителя Эда Ширана.

Как писало «URA.RU», ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Первое место занял канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd, заработавший за 2017 год 92 миллиона долларов.