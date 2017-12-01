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01 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:36  01 декабря 2017 0

Норвежскому журналисту не отказывали в аккредитации на жеребьевку ЧМ-2018

Офис футбольного клуба
Футбол едва не поссорил журналиста с руководством РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В оргкомитете ЧМ-2018 по футболу заявили, что информация об отказе пустить журналиста норвежской телекомпании TV2 на жеребьевку не соответствует действительности. Аккредитация на данный момент уже подтверждена.

Соответственно, представителям СМИ нужно только посетить аккредитационный центр и забрать документ, пишет «Федеральное агентство новостей». Сама церемония стартует 1 декабря в 18 часов в Москве.

Как сообщало «URA.RU», норвежский телеканал заявил, что его сотруднику Эйстейну Богену запретили освещать ход мероприятия по инициативе ФСБ. После этого сотрудник телекомпании предположил, что он попал в некий «черный список» президента Владимира Путина.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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