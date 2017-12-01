ФСБ не допустила норвежский телеканал до жеребьевки ЧМ-2018

17:02 01 декабря 2017 0

Не все европейские журналисты допущены к освещению спортивных событий в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Норвежской телекомпании TV2 отказали в доступе на церемонию жеребьевки чемпионата мира 2018 года по футболу, которая состоится 1 декабря в Москве в 18:00. В пресс-службе телеканала предположили, что аккредитация его сотрудника Эйстейна Богена была отозвана Федеральной службой безопасности России.

«Не думаю, что когда-то такое происходило за всю историю ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна — хозяйка турнира», — заявил журналист, слова которого приводит «Лента.ру».

Также сотрудник телеканала предположил, что существует некий «черный список» президента России, в который могут быть включены те, кто критикует российского лидера.

Как уже сообщало «URA.RU», ранее аккредитации в Конгрессе США были лишены корреспонденты RT, признанного СИМ-иноагентом. Россия в ответ закрывает доступ на заседания Госдумы всех американских журналистов. В Кремле уже заявили, что относятся к такой мере с пониманием, сообщает «Национальная служба новостей».