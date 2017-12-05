«Новатэк» купит ямальское месторождение у «кошелька» Собянина

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разрешила компании «Новатэк» купить АО «Южно-Хадырьяхинское», которое владеет лицензией на одноименное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе. Его запасы в 2012 году оценивались в 25-30 миллиардов кубометров газа.
Сделка может быть закрыта уже во вторник, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук пояснил, что рыночная стоимость месторождения может составлять около 70-90 миллионов долларов.
По данным издания, «Южно-Хадырьяхинским» управляет УК «Алреп», которая принадлежит принадлежат Ar Oil and Gas B.V. Она зарегистрирована в Нидерландах и является газодобывающим СП испанской Repsol S.A. и Alliance Oil. Та входит в Независимую нефтяную компанию (ННК) Эдуарда Худайнатова.
И «Новатэк», и ННК, вероятно, заинтересованы в сделке. Начиная с 2015 года собственная добыча «Новатэка» с учетом доли в СП снизилась почти на 7 млрд кубических метров в год. А ННК нуждается в деньгах — ее чистый долг около 2,1 млрд долларов.
В апреле 2017 года ННК обратилась к нескольким крупным инвесторам с предложением приобрести от 25% компании, а также ряд активов, среди которых числится Хабаровский НПЗ. Кстати, владелец ННК Эдуард Худайнатов считается одним из «кошельков» мэра Москвы Сергея Собянина.