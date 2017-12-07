{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 декабря 2017
21:35  07 декабря 2017 0

Министр Орешкин обвинил россиян в стагнации экономики

2017.04.20. Красноярский экономический форум 2017. Третий день. Красноярск, орешкин максим
Орешкин считает, что экономика России «в трясине», откуда ее надо «вытаскивать»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В замедлении экономического роста виновато население России, которое отказывается инвестировать собственные средства развитие. К такому выводу пришел министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«На граждан ложится и необходимость вкладывать средства в развитие. Именно частные инвестиции — это то, что должно стать основой экономического роста. Государство со своей стороны планирует поддерживать такую практику тем, что обеспечивает предсказуемость макроэкономических показателей», — цитирует министра «Газета.ru».

По его словам, экономического роста в 20-30% можно добиться только при увеличении производительности труда, а в настоящий момент страна скатывается в демографическую яму и сокращается рабочая сила. «И здесь каждый конкретный человек должен ответить», — считает высокопоставленный чиновник.

Ранее глава МЭР связал рост пенсий в России с повышением пенсионного возраста. По словам министра, вопрос о принятии решения по повышению будут поднимать политики, которые пользуются доверием россиян.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров