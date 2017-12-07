Министр Орешкин обвинил россиян в стагнации экономики

21:35 07 декабря 2017 0

Орешкин считает, что экономика России «в трясине», откуда ее надо «вытаскивать» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В замедлении экономического роста виновато население России, которое отказывается инвестировать собственные средства развитие. К такому выводу пришел министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«На граждан ложится и необходимость вкладывать средства в развитие. Именно частные инвестиции — это то, что должно стать основой экономического роста. Государство со своей стороны планирует поддерживать такую практику тем, что обеспечивает предсказуемость макроэкономических показателей», — цитирует министра «Газета.ru».

По его словам, экономического роста в 20-30% можно добиться только при увеличении производительности труда, а в настоящий момент страна скатывается в демографическую яму и сокращается рабочая сила. «И здесь каждый конкретный человек должен ответить», — считает высокопоставленный чиновник.

Ранее глава МЭР связал рост пенсий в России с повышением пенсионного возраста. По словам министра, вопрос о принятии решения по повышению будут поднимать политики, которые пользуются доверием россиян.