Россияне выбрали лучший вопрос Путину на пресс-конференции

Вопрос телеведущей Ксении Собчак про оппозицию и ответ президента РФ Владимира Путина на него стали темами, которые больше всего запомнились россиянам на тринадцатой большой пресс-конференции главы государства. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Помимо вопроса Собчак, запоминающимся стал тот, что задал председатель совета директоров мурманского рыбокомбината Михаил Зуб, который «незаконно» проник на мероприятие под видом журналиста и признался об этом президенту. Вопрос касался вылова водных биоресурсов и цен на рыбу в стране. На третьем месте по популярности оказался вопрос украинского журналиста о Донбассе и обмене пленными, пишет Nation News.
По данным социологов, две трети жителей страны сказали, что они в курсе того, что происходило на пресс-конференции, сообщает телеканал 360.
Как писало «URA.RU» ранее, Собчак пожаловалась Путину на притеснение оппозиции, на что он заявил, что оппозиция должна выйти с понятной повесткой позитивных действий.