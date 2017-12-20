Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о противостоянии ведомства западным спецслужбам. По его словам, иностранная разведка стремится проникнуть во все государственные сферы.
« Противник пытался победить нас либо в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, разобщить народ. Разрушение России для некоторых до сих пор остается навязчивой идеей», — заявил в интервью Российской газете Бортников.
В качестве примера глава ФСБ привел несколько историй. Так, в 2003 году, по словам Бортникова, ведомство нашло сотни средств электронной разведки в железнодорожных контейнерах с грузами для нужд американских подразделений в Центральной Азии. А в 2006 году у трех британских дипломатов и кадрового сотрудника МИ-6 были обнаружены замаскированные электронные передатчики для контактов с агентурой.
Как сообщает портал Утро.ру, ранее президент РФ Владимир Путин в честь дня Военной контрразведки присвоил звание генерал-майора Начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву.