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20 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:03  20 декабря 2017 0

Ученые обнаружили связь между фруктовыми соками и опасной болезнью у детей

Чайник,миксер, соковыжималка, бытовая техника , бытовая техника, апельсины, соковыжималка, стакан сока
Соки провоцируют астму у детейФото: depositphotos.com © URA.RU

Чрезмерное употребление фруктозы и сахара в детском возрасте существенно увеличивает риск возникновения астмы. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета.

Исследователи проанализировали рацион более одной тысячи матерей, а также истории болезней их детей. На основе этих данных они пришли к выводу, что дети, употребляющие фруктозу в соках в большом количестве, на 77% больше подвержены риску возникновения астмы, пишет Life.ru.

Ученые считают, что сахар и фруктоза провоцируют воспаления, которые могут влиять на развитие легких у детей. Кроме того, они установили, что астма напрямую связана с ожирением.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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