Соки провоцируют астму у детей
Чрезмерное употребление фруктозы и сахара в детском возрасте существенно увеличивает риск возникновения астмы. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета.
Исследователи проанализировали рацион более одной тысячи матерей, а также истории болезней их детей. На основе этих данных они пришли к выводу, что дети, употребляющие фруктозу в соках в большом количестве, на 77% больше подвержены риску возникновения астмы, пишет Life.ru.
Ученые считают, что сахар и фруктоза провоцируют воспаления, которые могут влиять на развитие легких у детей. Кроме того, они установили, что астма напрямую связана с ожирением.