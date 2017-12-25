Путин произвел рокировку среди полпредов и в губернаторском корпусе

16:30 25 декабря 2017 2

Гордеев ушел с поста губернатора, но тут же получил новую должность ФОТО: Андрей Епихин/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Врио главы региона стал мэр Воронежа Александр Гусев. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Воронежской области Гордеева А. В. по собственному желанию», — сообщается в официальном указе. Гордеев займет пост полпреда президента в Центральном федеральном округе вместо Александра Беглова — официальное сообщение об этом также размещено на сайте Кремля. Беглов, в свою очередь, станет полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Полномочный представитель главы государства по СЗФО Николай Цуканов назначен на должность помощника президента по вопросам местного самоуправления.

Президент минувшей осенью отправил в отставку 11 губернаторов по всей стране. Считалось, что череда отставок в этом году закончится 12 октября с уходом с должности главы Псковской области Андрея Турчака. О том, что отставок среди глав регионов до конца 2017 года не будет, недавно заявлял и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она добавляла, что плановая ротация в губернаторском корпусе продолжится в 2018 году.