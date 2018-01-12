{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
Главные новости Москвы
16:53  12 января 2018 0

«Замерз насмерть». Эрдоган вспомнил, как его дед воевал против русских

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , флаг турции, эрдоган реджеп
Президент Турции поведал печальную историюФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как его дед Кемаль участвовал в сражении с русской армией во время Первой мировой войны и погиб.

По словам Эрдогана, битва произошла в 1914—1915 годах. Это была оборонительная операция русской Кавказской армии против турецких войск на северо-востоке Турции, стояли сильные морозы, очень много турок замерзло насмерть. Эта же участь постигла и деда нынешнего турецкого лидера.

«Когда некоторые жители нашей деревни вернулись после сарыкамышской кампании, они рассказали, что видели, как мой дед замерз насмерть, держа в руках оружие, — приводит слова Эрдогана РИА „Новости“. — Пусть Аллах упокоит души всех наших героев, включая моего деда». Сражение при Сарыкамыше состоялось на рубеже 1914—1915 годов и закончилось победой русской армии, которая открыла себе дорогу в Османскую империю. Данные о погибшем в январе 1915 года деде Эрдогана подтвердили в турецком Минобороны. В ведомстве уточнили, что дед президента не числится списках погибших, так как причиной смерти не было боевое ранение.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом заверил главу Турции, что знает о непричастности Турции к атаке беспилотниками российских авиабаз в Сирии. «Это была провокация с целью сорвать ранее достигнутые договоренности», цитирует Путина «Национальная служба новостей».

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров