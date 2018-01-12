Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, как его дед Кемаль участвовал в сражении с русской армией во время Первой мировой войны и погиб.
По словам Эрдогана, битва произошла в 1914—1915 годах. Это была оборонительная операция русской Кавказской армии против турецких войск на северо-востоке Турции, стояли сильные морозы, очень много турок замерзло насмерть. Эта же участь постигла и деда нынешнего турецкого лидера.
«Когда некоторые жители нашей деревни вернулись после сарыкамышской кампании, они рассказали, что видели, как мой дед замерз насмерть, держа в руках оружие, — приводит слова Эрдогана РИА „Новости“. — Пусть Аллах упокоит души всех наших героев, включая моего деда». Сражение при Сарыкамыше состоялось на рубеже 1914—1915 годов и закончилось победой русской армии, которая открыла себе дорогу в Османскую империю. Данные о погибшем в январе 1915 года деде Эрдогана подтвердили в турецком Минобороны. В ведомстве уточнили, что дед президента не числится списках погибших, так как причиной смерти не было боевое ранение.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом заверил главу Турции, что знает о непричастности Турции к атаке беспилотниками российских авиабаз в Сирии. «Это была провокация с целью сорвать ранее достигнутые договоренности», цитирует Путина «Национальная служба новостей».