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14 января 2018
Главные новости Москвы
08:19  14 января 2018 2

Во Франции продают глобусы с российским Крымом. ВИДЕО

Книги про Крым и украинский кризис. Екатеринбург, крым, карта политическая
Все больше стран считают Крым российскимФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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В магазинах Парижа продаются глобусы, на которых полуостров Крым назван частью России. Их в одном из магазинов обнаружила секретарь посольства Украины во Франции Ирена Карпа.

Карпа сразу предположила, что «это происки России», но позднее выяснилось, что глобусы заказала издательская компания Eyrolles, которая не имеет никакого отношения к РФ, сообщает сайт «Вести 24».

В соцсетях украинскому дипломату предложили смириться с тем, что Крым стал частью России. Сейчас Украина считает Крым «временно оккупированной территорией», не признавая результатов референдума 2014 года. Как пишет сайт VSE42.Ru, российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о воссоединении Крыма с Россией и западных санкциях. В образовательном ведомстве сейчас работают над программой, в рамках которой школьники смогут получить правдивую информацию еще не отраженную на страницах учебников.

Ранее о российском Крыме было рассказано в германских учебниках. Также Крым в составе России был обнаружен на картах, опубликованных на бутылках с Coca-Cola. Из-за этого компания попала в политический скандал, подвергшись критике как со стороны украинских, так и российских депутатов и чиновников. Впрочем, и в Киеве стали частенько забывать напечатать Крым на украинских картах.

Нина Калинина
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