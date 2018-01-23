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24 января 2018
23 января 2018
21:00  23 января 2018 0

Детей будут судить, культ Сталина и Шура обозвал город. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Вопрос снижения возраста привлечения к уголовной ответственности должен пройти широкое общественное обсуждениеАнна Майорова © URA.RU

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Сегодня 23 января. Самое интересное к этому часу:

Звезду российского биатлона Антона Шипулина и лидера лыжников Сергея Устюгова не пригласили на Олимпиаду-2018. Фанаты и спортсмены негодуют от несправедливости.

Сегодня состоялся суд над оппозиционером, работающим на власть. Общественника Алексея Беззуба судили за упавшие на ребенка хоккейные ворота. Посмотрите, у нас есть репортаж из суда.

Высказывания Соловьева в адрес уральских журналистов становятся все более жесткими. На этот раз телеведущий предложил областному Союзу журналистов засунуть свое мнение «в одно место».

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина», картину посчитали оскорбительной. «URA.RU» решило разобраться, почему в России так укрепляют культ личности Сталина.

В России могут снизить возраст уголовной ответственности после поножовщины в пермской школе. Все «за» и «против» возможных изменений.

Певец Шура проходит лечение в Кургане, и вроде бы все хорошо, но вдруг на пресс-конференции артист неожиданно назвал город «говном». И тут понеслось.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.RU»
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