19:56 23 января 2018 7

Министерство культуры все же отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии «Смерть Сталина». Ранее премьеру ленты потребовали перенести из-за осквернения в нем «исторических символов». После того, как юристы Минкультуры обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому, был организован общественный просмотр комедии, а затем деятели культуры и искусства попросили временно отозвать прокатное удостоверение у фильма, а также провести дополнительную юридическую экспертизу картины на предмет соответствия законодательству России. Авторы письма посчитали, что «фильм содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, направленная на унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности».

Свои подписи под обращением поставил 21 человек, среди которых дочь маршала Георгия Жукова Эра Жукова, Никита Михалков, Владимир Бортко, Юрий Розум, Юрий Поляков и другие. В итоге прокатное удостоверение было отозвано.

В России продолжают «накачивать культ Сталина», отмечают историки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Смерть Сталина» — это сатирическая комедия Армандо Ианнуччи, снятая по одноименному роману Фабьена Нури и Тьерри Робина. Главные роли сыграли Стив Бушеми, Саймон Рассел Бил, Руперт Френд и Ольга Куриленко.

Уже понятно, что решение Минкульта означает новый скандал. Так, журналист и историк Николай Сванидзе заявил «URA.RU», что критики зарубежной комедии «Смерть Сталина», которая должна была выйти в широкий прокат в России 25 января, работают на дальнейшее укрепление культа личности диктатора.

«Если продолжать накачивать культ Сталина, то мы придем к тому, что этот культ окажется таких размеров, каким он был при жизни диктатора. Вот тогда обижаться можно будет на все. Уже сейчас можно обидеться даже на то, что девушка идет в короткой юбке — сказать, что это оскорбляет чувства. Да, это комедия, да, Сталин был страшным человеком. Но умер он не сегодня, а плохие слова не принято говорить над свежей могилой. Сталин — исторический персонаж. С тем же успехом нельзя плохо говорить про Ивана Грозного. Почему, с какого бодуна нельзя ставить комедию об этом?», — заявил Сванидзе.

Он также выразил недоумение, «почему люди типа Никиты Михалкова и Юрия Полякова считают, что это может кого-то обидеть в годовщину Сталинградской битвы». «При чем здесь Сталинградская битва?

Сталин что — герой Сталинградской битвы? Он погиб во время битвы?

В чем дело? Это бред сивой кобылы! Но те, кто не относит себя к КПРФ, они-то чего мечут бисер и бьют копытом? Абсолютно не понимаю», — признался собеседник агентства, отметив, что «скоро можно запретить и «Ну, погоди!»». «Там же волк курит и издевается над зайцем», — напомнил Сванидзе.

С ним солидарен и кинокритик Евгений Баженов, известный как BadComedian. «У нас в стране похожие фильмы выпускаются под эгидой Министерства культуры и Фонда кино, однако никто не возмущается. Самим историю коверкать можно, а другим, видите ли, нельзя. Чуть что — вспоминают про патриотизм — дескать, мы же за Родину, хотя сами пытаются сидеть на двух стульях», — заявил он «URA.RU».

Режиссер, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко в разговоре с «URA.RU» признался, что «не смог досмотреть фильм до конца». «У меня отец потерял ногу под Сталинградом, мать была тяжело ранена. Мне бы очень не хотелось, чтобы фильм выходил хотя бы в это время [2 февраля — 75-я годовщина победы в Сталинградской битве]. Это дань уважения родителям, которых уже нет в живых», — пояснил Бортко.

Никита Михалков оказался одним из основных критиков комедии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Его однопартиец, член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин заявил «URA.RU», что негативно относится к фильму: «Я видел трейлер — в нем высмеивается руководитель великой страны. А ведь не надо забывать, что согласно различным опросам общественного мнения, Сталин является самым популярным лидером нашего государства. Он даже популярнее Ленина и Путина. Люди понимают — как было при Сталине, понимают, с каких высот мы упали». В то же время он не считает нужным запрещать фильм: «Запрещать не надо. Но и широко показывать, например, в кинотеатрах, тоже не следует».

Владимир Мединский показал себя как слабый министр, утверждает в беседе с «URA.RU» исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. «Очевидно, Минкульт боится доносов и кривотолков, поэтому готов влезать в очередной скандал. Причем у министерства были все средства избежать этих проблем, если бы они прислушались к той дискуссии, которая была осенью прошлого года. Тогда лицемеры от культуры уже поднимали голос. Почему нельзя было именно тогда решить вопрос?» — недоумевает собеседник агентства.

По его мнению, министерство так и не смогло выработать адекватной и не противоречивой стратегии государственной политики в области культуры. «Флер регулярных скандалов, сотрясающих министерство, и крайне неоднозначная репутация его руководителя показывают, что эта команда попросту не в состоянии управлять сектором. Она слишком зависима от мнения весьма авторитетных для нее лоббистов», — заключил Данилов.