СПЧ прокомментировал регистрацию первого в России гей-брака

03:33 29 января 2018 0

Глава СПЧ сказал, что суд должен аннулировать брак Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава президентского Совета по правам человека [СПЧ] Михаил Федотов назвал историю с регистрацией первого в России гей-брака «юридическим казусом», отметив, что ни сотрудник МФЦ, ни сами мужчины не должны нести ответственность за произошедшее.

«В данном случае налицо юридический казус, а вовсе не административное правонарушение и, тем более, не дисциплинарный проступок со стороны сотрудника многофункционального центра», — приводит РИА «Новости» слова Федотова, который также подчеркнул, что точку в этой истории должен поставить суд.

Семейный кодекс, как напоминает собеседник агентства, определяет брак как союз мужчины и женщины, поэтому в сложившейся ситуации прокуратура должна обратиться в суд с заявлением о признании брака недействительным. А сотрудник МФЦ вовсе может не быть тонким специалистом в области семейного права, заключил эксперт.

Московский многофункциональный центр, как напоминает Nation News, признал брак между Войцеховским и Павлом Стоцк, который они заключили 4 января в Копенгагене. Мужчины подали докмуенты о регистрации и нотариально заверенные переводы, после чего получили штампы в паспортах.

Позже МВД начало проверку, заявив, что сотрудница МФЦ будет уволена, а мужчинам грозит штраф за порчу документов.