Российский спортсмен Семен Елистратов завоевал первую медаль на Олимпиаде в Корее

Российский шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это первая медаль, выигранная российскими спортсменами на Олимпиаде 2018 года.
Золото получил представитель Южной Кореи Лим Хе Джун, он установил рекорд Олимпиады (2 минуты 10,485 секунды). Второе место занял голландец Шинки Кнегт, пишет RT.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских атлетов к Международному олимпийскому комитету, отмечает «Русская планета». В результате они не смогли принять участие в Играх. Те спортсмены, которых допустили до участия в Олимпиаде, не имеют права на использование национальной символики. Однако болельщик из США развернул на трибунах флаг России во время церемонии открытия Олимпийских игр, сообщает телеканал 360. Вместе с тем спортивный арбитраж аннулировал пожизненное отстранение 28 олимпийцев РФ и вернул заработанные в Сочи медали, передают Nation News.