Чтобы остаться в Латвии, россиянам придется раскошелиться

Россиянам, оказавшимся под угрозой депортации из Латвии из-за новых требований к знанию национального языка, предложили пройти курсы стоимостью около 200 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«В первую очередь под риском оказались пожилые россияне, которым сложно оплатить обучение и подготовиться к экзамену на уровень А2. Среди россиян, которым надо пройти тест, много людей преклонного возраста. Идти на сдачу они отказываются, так как им не с кем общаться на латышском», — говорится в сообщении.
Уточняется, что цены на подготовительные курсы выросли из-за низкой популярности латышского языка и ограниченного числа специалистов. При этом, латышские граждане выступили в защиту русскоязычных жителей и заявили о нарушении демократических ценностей Евросоюза.
Ранее сообщалось, что власти Латвии намерены депортировать не менее 800 россиян. Подобные намерения Захарова назвала нацизмом.
