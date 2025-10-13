Чтобы остаться в Латвии, россиянам придется раскошелиться

Курсы языковой подготовки россиян в Латвии обойдутся в 200 тысяч рублей
Тем, кому в первую очередь грозит депортация, местный язык практически не нужен
Россиянам, оказавшимся под угрозой депортации из Латвии из-за новых требований к знанию национального языка, предложили пройти курсы стоимостью около 200 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. 

«В первую очередь под риском оказались пожилые россияне, которым сложно оплатить обучение и подготовиться к экзамену на уровень А2. Среди россиян, которым надо пройти тест, много людей преклонного возраста. Идти на сдачу они отказываются, так как им не с кем общаться на латышском», — говорится в сообщении.

Уточняется, что цены на подготовительные курсы выросли из-за низкой популярности латышского языка и ограниченного числа специалистов. При этом, латышские граждане выступили в защиту русскоязычных жителей и заявили о нарушении демократических ценностей Евросоюза. 

Ранее сообщалось, что власти Латвии намерены депортировать не менее 800 россиян. Подобные намерения Захарова назвала нацизмом.

