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11 февраля 2018
10 февраля 2018
Главные новости Москвы
21:22  10 февраля 2018 6

Елистратов посвятил свою бронзовую медаль спортсменам, отстраненным от Олимпиады

«Она для меня не бронзовая, а платиновая!»Википедия

Российский спортсмен Семен Елистратов заявил, что посвящает свою бронзовую медаль тем спортсменам, которые не смоги принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК).

«Посвящаю эту медаль всем, кого подло и мерзко отстранили! Мне говорили: „Семён, какая тебе Олимпиада?“ А я взял и выиграл медаль! Она для меня не бронзовая, а платиновая!» — цитирует RT слова спортсмена. Елистратов признался, что закрыл очки, чтобы никто не узнал, что мужчина из России плачет.

Напомним, Елистратов получил награду в шорт-треке на дистанции 1500 метров. Спортсмен рассказал, что незадолго до Игр у него были серьезные проблемы со здоровьем и потому никто не верил, что ему удастся выступить достойно.

Виктор Жуков
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