Украинские морпехи расстреляли друг друга в Донбассе

Четверо морских пехотинцев Украины погибли в Донбассе от огня собственных сослуживцев. Убийцы попытались скрыть обстоятельства преступления, устроив пожар и взрыв.
ЧП произошло 14 февраля в селе Бердянское Донецкой области, где в бывшем пансионате располагается 36-я бригада морской пехоты ВСУ. По предварительным данным, причиной конфликта могли быть неуставные отношения — перед стрельбой участники перестрелки были пьяны, сообщает телеканал 360.
Факт гибели военных подтвердила пресс-офицер отдельной бригады морской пехоты Александра Бессмертная, передает агентство Nation News. Представитель генпрокуратуры Украины пояснил, что тела погибших были обнаружены в одном из домов недалеко от села Широкино, пишет «Федеральное агентство новостей». Двое их сослуживцев, подозреваемых в расправе, задержаны.
Как сообщало «URA.RU», последний громкий случай перестрелки между украинскими военными в Донбассе произошел в конце 2017 года. Тогда под Горловкой погибли 17 солдат ВСУ, еще 11 человек получили ранения.