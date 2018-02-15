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15 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:43  15 февраля 2018 0

Украинские морпехи расстреляли друг друга в Донбассе

Гонка героев 2016. Екатеринбург, автомат калашникова, боевое оружие
Элитных бойцов ВСУ перебили из автоматовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Четверо морских пехотинцев Украины погибли в Донбассе от огня собственных сослуживцев. Убийцы попытались скрыть обстоятельства преступления, устроив пожар и взрыв.

ЧП произошло 14 февраля в селе Бердянское Донецкой области, где в бывшем пансионате располагается 36-я бригада морской пехоты ВСУ. По предварительным данным, причиной конфликта могли быть неуставные отношения — перед стрельбой участники перестрелки были пьяны, сообщает телеканал 360.

Факт гибели военных подтвердила пресс-офицер отдельной бригады морской пехоты Александра Бессмертная, передает агентство Nation News. Представитель генпрокуратуры Украины пояснил, что тела погибших были обнаружены в одном из домов недалеко от села Широкино, пишет «Федеральное агентство новостей». Двое их сослуживцев, подозреваемых в расправе, задержаны.

Как сообщало «URA.RU», последний громкий случай перестрелки между украинскими военными в Донбассе произошел в конце 2017 года. Тогда под Горловкой погибли 17 солдат ВСУ, еще 11 человек получили ранения.

Владимир Васин
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