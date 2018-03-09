Во время пожара в турецком отеле «Аликан» в городе Измире две женщины, спасаясь от огня, упали с балкона шестого этажа. Падение туристок попало на видео.
По предварительным данным, причиной пожара стал мобильный телефон, оставленный на зарядке. Пламя вспыхнуло в номере на пятом этаже и быстро распространилось по помещениям, отрезав четырем обитателям отеля путь к выходу, сообщает телеканал 360.
Два человека сумели добраться до окна, откуда их спустили вниз спасатели. Еще две женщины попытались по карнизу самостоятельно добраться до крыши соседнего дома, но сорвались с балкона. Обеих пострадавших увезла скорая помощь. У женщин многочисленные травмы и ожоги, их состояние оценивается как тяжелое.
Уточняется, что при падении одна женщина задела провода и ее ударило током. Она упала на крышу автомобиля. Для второй пострадавшей местные жители успели растянуть ковер, куда она и приземлилась.
Видео: Ruptly