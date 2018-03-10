На портале «Карта нарушений на выборах», где появляются сообщения об избирательной кампании-2018, широко используются некорректные формулировки, которые вводят в заблуждение пользователей. Об этом заявили юристы ассоциации «Гражданский контроль» после анализа публикаций, а также опрошенные «URA.RU» эксперты.
Специалисты считают, что ряд сообщений формируют искаженное представление об избирательных спорах. Так, одной из спорных формулировок является отметка «Получена официальная реакция». «По контексту можно понимать, что официальная реакция — т. е. официальный ответ уполномоченного органа был получен представителями портала, либо заявителем. Однако на портале представляются только сообщения в изложении СМИ, либо вообще не приводится „официальный ответ“», — заявили «URA.RU» в ассоциации.
Отмечается, что администраторы портала также без должных оснований регулярно применяют маркер «Административный ресурс/Использование бюджетных ресурсов». «Использование на портале маркеров, расставляемых пользователями, не имеющими должной подготовки навыков в квалифицировании избирательных действий и споров, фактическое неучастие создателей портала в правильной классификации сообщений, делает ничтожным получение корректных статистических данных при обработке массива информации — искажения заложены на стадии ввода данных. — утверждают юристы. — Таким образом, даже при наличии хорошо выстроенной системы обработки данных, сведения невозможно использовать в обобщенном виде. Целый ряд сообщение содержит домыслы авторов, не следующие прямо из приложенных документов».
По мнению научного руководителя Центра общественно-политических проектов и коммуникаций Сергея Заславского, информация поступает на портал из разных источников, которые размещают ее некритично. «Она не проходит предварительной проверки и к тому же достаточно вольно систематизируется и интерпретируется. Даже фейковое сообщение заслуживает внимания и требует проверки, но сама по себе карта нарушений как графическое изображение масштабности, конечно, является необъективной, это некая подмена понятий, — заявил „URA.RU“ доктор юридических наук. — Практика показывает, что подтверждается очень небольшой процент от заявленных сообщений. В результате эти сообщения часто используются заинтересованными участниками выборов в различных манипулятивных целях, в том числе для делегитимации выборов».
Об отсутствии серьезных нарушений заявил также вице-президент Гильдии российских адвокатов Владимир Самарин. «Я не видел никаких грубейших нарушений, которые были бы подтверждены фактами. На портале есть очень много высказываний о нарушениях, которые такого подтверждения не имеют. Я как юрист могу обращать внимание только на те утверждения, которые не являются голословными», — пояснил он.
Выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 года. На пост претендуют восемь кандидатов, в том числе самовыдвиженец Владимир Путин — действующий глава государства, выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов — лидер «Партии Роста», телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), руководитель партии «Российский общенародный союз», бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, а также глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.