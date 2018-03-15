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15 марта 2018
14 марта 2018
08:25  15 марта 2018 0

Стало известно о новом погибшем в Сирии военном с Урала

Похороны Татьяны Русиной. Екатеринбург, похороны, венок, траурный венок, катафалк
Россиянина похоронили с почестямиФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Соль-Илецке Оренбургской области 14 марта прошли похороны 22-летнего Владимира Пономарева, погибшего в Сирии. При этом Минобороны о гибели этого военнослужащего не сообщало.

По словам односельчан погибшего, Пономарев отправился служить в армию, достигнув совершеннолетия, а затем остался в вооруженных силах по контракту, передает РБК. 7 марта родственникам якобы сообщили о его гибели в Сирии. На панихиде присутствовали военнослужащие, представители местной власти и, по сообщению одного из местных СМИ, вице-губернатор области. Погибшего провожали в последний путь с почестями.

Международная группа исследователей сделала вывод, что Пономарев был действующим российским военнослужащим. Также они выяснили, что он служил в 291-й артиллерийской бригаде, базирующейся в Ингушетии. Согласно их выводам, погибнуть молодой человек мог в районе Восточной Гуты. По одной из версий, он подорвался на мине. Кроме того, его могли тяжело ранить во время обстрела при выводе мирных жителей, после чего он скончался в московском госпитале.

Министерство обороны РФ не давало официальных сообщений об инцидентах с участием российских военнослужащих в начале марта в районе Восточной Гуты. Говорилось только о катастрофе транспортного самолета Ан-26 на российской базе Хмеймим в Сирии, в которой погибли 39 российских военнослужащих, напоминает RT. В неполном списке имен погибших Пономарев не числится. Ответственность за крушение самолета взяла на себя террористическая группировка, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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